Про це повідомляє телеканал Sky News.

Незабаром почнуться наземні випробування, а на літо цього року заплановані польоти з космодрому в Нью-Мексико.

Представляючи дизайн, Virgin Galactic зазначила, що літак “повністю оброблений дзеркальним матеріалом, [який] відображає навколишнє середовище, постійно змінюючи колір і зовнішній вигляд, подорожуючи з землі в небо і в космос”.

За словами компанії, динамічний матеріал не просто привабливий для людського ока, але також забезпечує тепловий захист.

Новый корабль SpaceShip III будет называться VSS Inspire. Компания планирует осуществлять 400 полетов в год с каждого космодрома.

Сейчас Virgin Galactic продолжает тестировать космоплан предыдущего поколения VSS Unity. Космоплан совершил два полета, последний в феврале 2019 года. Тогда в компании заявили, что VSS Unity смог подняться на 82 км над поверхностью Земли. На борту были два пилота.

Миллиардер сэр Ричард Брэнсон основал Virgin Galactic — частная компания для космического туризма — в 2004 году. По его замыслу, люди смогут летать на экскурсии в суборбитальные рейсы. Компания уже продала на них 600 билетов по $250 тыс. Среди клиентов Virgin Galactic Джастин Бибер и Леонардо Ди Каприо.