Об этом пишет Dazed.

Во вторник Вествуд, одевшись в ярко-желтый костюм, заперлась в “птичьей клетке” напротив центрального уголовного суда Лондона и скандировала:

“Я Джулиан Ассанж. И я канарейка в клетке”.

С 2012 года Ассандж находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которые он всегда отрицал и которые впоследствии были исключены. 11 апреля 2019 года Ассанж был арестован в посольстве. Это произошло после того, как Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, а президент Ленин Морено лишил его эквадорского гражданства, обвинив в попытках дестабилизировать правительство.

В мае 2019 года Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Сейчас он находится в тюрьме Бельмарш в Лондоне. США добиваются его экстрадиции.

  • В июне 2019 года министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что подписал запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.
  • Британский суд назначил слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США на 25 февраля 2020 года.
  • В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что не выдадут Джулиана Ассанжа в страну, где есть смертная казнь.