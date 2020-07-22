Об этом пишет Dazed.

Во вторник Вествуд, одевшись в ярко-желтый костюм, заперлась в “птичьей клетке” напротив центрального уголовного суда Лондона и скандировала:

“Я Джулиан Ассанж. И я канарейка в клетке”.

Good morning from me and also from Vivienne Westwood, who just suspended herself inside a giant bird cage outside the Old Bailey and pretended to be a canary in a coalmine to protest the extradition of Julian Assange 🐥 pic.twitter.com/6GxWfB97cS — Elizabeth Paton (@LizziePaton) July 21, 2020

С 2012 года Ассандж находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которые он всегда отрицал и которые впоследствии были исключены. 11 апреля 2019 года Ассанж был арестован в посольстве. Это произошло после того, как Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, а президент Ленин Морено лишил его эквадорского гражданства, обвинив в попытках дестабилизировать правительство.

В мае 2019 года Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Сейчас он находится в тюрьме Бельмарш в Лондоне. США добиваются его экстрадиции.