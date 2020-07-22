Об этом пишет Dazed.
Во вторник Вествуд, одевшись в ярко-желтый костюм, заперлась в “птичьей клетке” напротив центрального уголовного суда Лондона и скандировала:
“Я Джулиан Ассанж. И я канарейка в клетке”.
Good morning from me and also from Vivienne Westwood, who just suspended herself inside a giant bird cage outside the Old Bailey and pretended to be a canary in a coalmine to protest the extradition of Julian Assange 🐥 pic.twitter.com/6GxWfB97cS
— Elizabeth Paton (@LizziePaton) July 21, 2020
С 2012 года Ассандж находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которые он всегда отрицал и которые впоследствии были исключены. 11 апреля 2019 года Ассанж был арестован в посольстве. Это произошло после того, как Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, а президент Ленин Морено лишил его эквадорского гражданства, обвинив в попытках дестабилизировать правительство.
В мае 2019 года Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Сейчас он находится в тюрьме Бельмарш в Лондоне. США добиваются его экстрадиции.
- В июне 2019 года министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что подписал запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.
- Британский суд назначил слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США на 25 февраля 2020 года.
- В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что не выдадут Джулиана Ассанжа в страну, где есть смертная казнь.