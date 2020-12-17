Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Barbie Style.
По словам представителей бренда, целью этого проекту было продемонстрировать “общее видение разнообразия в красоте”.
Сам Джон отметил, что его очень вдохновляет кукла Barbie и то, как она эволюционировала со временем, отражая различные представления о красоте.
“Я надеюсь, что этот проект вдохновит на новые захватывающие тенденции красоты через призму Barbie”, — подчеркнул он.
В рамках проекта Джон создал шесть мейкап-образов для кукол с разным цветом кожи и чертами лица.
- Ранее американская компания Mattel выпустила Barbie в честь британского певца Элтона Джона.