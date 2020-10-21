Итоги исследования опубликованы на сайте broadbandchoices.co.uk.

“Есть ли что-то лучше, чем ночь с выключенным светом и по-настоящему ужасный фильм, от которого сердце забивается? Мы не думаем. Вот почему мы исследовали науку устрашения и в рамках нашего эксперимента категорически отобрали самые страшные фильмы для вашей страшной киноночи”, — отметили в портале.

Для эксперимента специалисты отобрали 50 лучших фильмов ужасов по версии критиков на Reddit и 50 человек, согласившихся принять участие в тестировании.

Испытуемые пересмотрели все эти фильмы с объемным звуком, что заняло более 120 часов. Во время просмотра участникам эксперимента измеряли сердечный ритм, чтобы определить, какие фильмы производят наибольшее впечатление.

В итоге специалисты вычислили разницу между средним пульсом во время просмотра фильма и пульсом в пиковые моменты. На основе разницы между этими показателями и был сформирован рейтинг.

Вот какие ленты попали в ТОП-20:

  • “Синистер”
  • “Астрал”
  • “Заклятие”
  • “Реинкарнация”
  • “Паранормальные явления”
  • “Оно” (It follows)
  • “Заклятие 2”
  • “Бабадук”
  • “Спуск”
  • “Визит”
  • “Звонок”
  • “Тихое место”
  • “Кошмар на улице Вязов”
  • “Хэллоуин”
  • “Техасская резня бензопилой”
  • “28 дней спустя”
  • “Экзорцист”
  • “Тишина”
  • “Оно” (It)
  • “Крик”

Инфографика broadbandchoices.co.uk