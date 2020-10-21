Итоги исследования опубликованы на сайте broadbandchoices.co.uk.
“Есть ли что-то лучше, чем ночь с выключенным светом и по-настоящему ужасный фильм, от которого сердце забивается? Мы не думаем. Вот почему мы исследовали науку устрашения и в рамках нашего эксперимента категорически отобрали самые страшные фильмы для вашей страшной киноночи”, — отметили в портале.
Для эксперимента специалисты отобрали 50 лучших фильмов ужасов по версии критиков на Reddit и 50 человек, согласившихся принять участие в тестировании.
Испытуемые пересмотрели все эти фильмы с объемным звуком, что заняло более 120 часов. Во время просмотра участникам эксперимента измеряли сердечный ритм, чтобы определить, какие фильмы производят наибольшее впечатление.
В итоге специалисты вычислили разницу между средним пульсом во время просмотра фильма и пульсом в пиковые моменты. На основе разницы между этими показателями и был сформирован рейтинг.
Вот какие ленты попали в ТОП-20:
- “Синистер”
- “Астрал”
- “Заклятие”
- “Реинкарнация”
- “Паранормальные явления”
- “Оно” (It follows)
- “Заклятие 2”
- “Бабадук”
- “Спуск”
- “Визит”
- “Звонок”
- “Тихое место”
- “Кошмар на улице Вязов”
- “Хэллоуин”
- “Техасская резня бензопилой”
- “28 дней спустя”
- “Экзорцист”
- “Тишина”
- “Оно” (It)
- “Крик”
- Ранее сообщалось, что первый сезон сериала “Сестра Рэтчед” стал дебютным шоу на платформе Netflix в 2020 году с наибольшим количеством просмотров.