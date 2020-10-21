Итоги исследования опубликованы на сайте broadbandchoices.co.uk.

“Есть ли что-то лучше, чем ночь с выключенным светом и по-настоящему ужасный фильм, от которого сердце забивается? Мы не думаем. Вот почему мы исследовали науку устрашения и в рамках нашего эксперимента категорически отобрали самые страшные фильмы для вашей страшной киноночи”, — отметили в портале.

Для эксперимента специалисты отобрали 50 лучших фильмов ужасов по версии критиков на Reddit и 50 человек, согласившихся принять участие в тестировании.

Испытуемые пересмотрели все эти фильмы с объемным звуком, что заняло более 120 часов. Во время просмотра участникам эксперимента измеряли сердечный ритм, чтобы определить, какие фильмы производят наибольшее впечатление.

В итоге специалисты вычислили разницу между средним пульсом во время просмотра фильма и пульсом в пиковые моменты. На основе разницы между этими показателями и был сформирован рейтинг.

Вот какие ленты попали в ТОП-20:

“Синистер”

“Астрал”

“Заклятие”

“Реинкарнация”

“Паранормальные явления”

“Оно” (It follows)

“Заклятие 2”

“Бабадук”

“Спуск”

“Визит”

“Звонок”

“Тихое место”

“Кошмар на улице Вязов”

“Хэллоуин”

“Техасская резня бензопилой”

“28 дней спустя”

“Экзорцист”

“Тишина”

“Оно” (It)

“Крик”