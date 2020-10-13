Власти Перу в виде исключения открыли город Мачу-Пикчу, который с марта закрыт на карантин из-за пандемии COVID-19, для японского туриста Джесси Катаямы.

Об этом сообщает CNN.

Катаяма стал первым посетителем Мачу-Пикчу за семь месяцев.

Японец хотел посетить город еще в марте и собирался провести в Перу несколько дней, но из-за распространения коронавируса застрял в городе Агуас-Кальентес, который находится недалеко от Мачу-Пикчу. Более полугода Катаяма снимал комнату в Агуас-Кальентеси и исследовал окрестности.

“Каждое утро я хожу на пробежку и вдалеке вижу Мачу-Пикчу. Думал, что никогда туда не доберусь, потому что не ожидал, что он откроется до конца года. Но я бы нормально перенёс это, потому что провёл здесь прекрасное время”, — рассказал он журналистам.

Сообщается, что в Японии Катаяма работал тренером по боксу и проводил тренировки для детей, поэтому занялся этим и в Агуас-Кальентеси. Но потом деньги стали заканчиваться, и он уже собрался вернуться в Японию, так и не увидев Мачу-Пикчу.

Тем не менее перед этим Катаяма попробовал обратиться в местную туристическую компанию Andean Roots Peru и рассказал свою историю. После этого при помощи Национального министерства культуры японец получил специальное разрешение на въезд в город. Он стал первым туристом за семь месяцев, посетившим объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Его сопровождали два фотографа и руководитель парка.

Мачу-Пикчу остаётся закрытым для туристов из-за распространения COVID-19, но правительство надеется открыть его в ноябре.