Об этом сообщает CNN.
Катаяма стал первым посетителем Мачу-Пикчу за семь месяцев.
Японец хотел посетить город еще в марте и собирался провести в Перу несколько дней, но из-за распространения коронавируса застрял в городе Агуас-Кальентес, который находится недалеко от Мачу-Пикчу. Более полугода Катаяма снимал комнату в Агуас-Кальентеси и исследовал окрестности.
“Каждое утро я хожу на пробежку и вдалеке вижу Мачу-Пикчу. Думал, что никогда туда не доберусь, потому что не ожидал, что он откроется до конца года. Но я бы нормально перенёс это, потому что провёл здесь прекрасное время”, — рассказал он журналистам.
Сообщается, что в Японии Катаяма работал тренером по боксу и проводил тренировки для детей, поэтому занялся этим и в Агуас-Кальентеси. Но потом деньги стали заканчиваться, и он уже собрался вернуться в Японию, так и не увидев Мачу-Пикчу.
Тем не менее перед этим Катаяма попробовал обратиться в местную туристическую компанию Andean Roots Peru и рассказал свою историю. После этого при помощи Национального министерства культуры японец получил специальное разрешение на въезд в город. Он стал первым туристом за семь месяцев, посетившим объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Его сопровождали два фотографа и руководитель парка.
Мачу-Пикчу остаётся закрытым для туристов из-за распространения COVID-19, но правительство надеется открыть его в ноябре.
- Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 октября открытыми для путешествий украинцев в условиях пандемии коронавируса COVID-19 являются уже 58 стран, в том числе и Перу.