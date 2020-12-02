Британский ретейлер Arcadia Group, в состав которого входят бренды Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit, объявил о банкротстве.

Об этом пишет CNN.

После того, как продажи одежды упали во время пандемии, ритейлер ищет защиты от кредиторов, пытаясь спасти 13 000 рабочих мест.

“Это невероятно печальный день для всех наших коллег, а также для наших поставщиков и многих других заинтересованных сторон. Влияние пандемии COVID-19, включая принудительное закрытие наших магазинов на длительные периоды времени, серьезно повлияло на торговлю во всех наших брендов”, – говорится в заявлении генерального директора Arcadia Иана Грабинера.

Информация о банкротстве появилась на фоне того, как экономика Великобритании борется с растущим кризисом безработицы и самой сильной рецессией за более чем 300 лет.

Крупные розничные торговцы одеждой, в том числе Marks & Spencer и Selfridges, еще раньше объявили о радикальном сокращении рабочих мест из-за пандемии, в результате которой магазины были закрыты на несколько месяцев и ускорился переход к онлайн-шопингу, что уже сказывалось на их продажах.