Іспанська компанія Inditex, яка володіє магазинами Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear пробує новий спосіб реклами своїх суконь, джинсів і курток - за допомогою відеоігор.

Про це повідомляє видання Business of Fashion.

Inditex SA об’єдналася з Facebook і Instagram для розробки “Pacific Game”, щоб залучити молодих покупців до свого бренду Pull & Bear.

Мова йде не про прямі продажі, а про налагодження відносин із більш молодими клієнтами.

Електронна комерція принесла третину доходів Inditex у минулому році.

Є вже безліч угод, за якими бренди одягу можуть рекламувати свої товари в відеоіграх. Тепер вони роблять ще один крок вперед, створюючи власні ігри, щоб залучити більше трафіку на веб-сайти, збільшити кількість завантажень мобільних додатків і запропонувати більш цікаві способи поширення кодів зі знижками.

У грі в стилі ретро покупець подорожує з Каліфорнії в Токіо, збираючи одяг і уникаючи перешкод на своєму шляху. Доступ до гри здійснюється через акаунти Pull & Bear в Instagram і Facebook, а також з сайту бренду.

Люксовий бренд Burberry Group Plc запустив відеогру про серфінг у рамках своєї кампанії TB Summer Monogram, яку в минулому році очолила Кендалл Дженнер.