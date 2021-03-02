Корпорация Kering, которая владеет брендами Gucci и Balenciaga, приобрела 5% акций платформы Vestiaire Collective, которая занимается онлайн-продажей подержанной одежды и сумок класса люкс.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Покупка акций стала частью раунда инвестирования в размере $215 млн. В общем платформу Vestiaire Collective оценили в $1 млрд. Акции также приобрела инвесткомпания Tiger Global. Акционерами платформы также являются Vogue Conde Nast и французская частная инвестиционная компания Eurazeo.

Корпорация Kering уверена, что бурный рынок перепродажи поможет ей привлечь молодых и экологически сознательных покупателей.

“Старые предметы роскоши сейчас – реальная и глубоко укоренена тенденция, особенно среди молодых покупателей”, – заявил глава Kering Франсуа-Анри Пино.

Прогнозируется, что доля секонд-хендов в шкафах возрастет с 21% в 2021 году до 27% в 2023 году, при этом стоимость сектора до 2025 года будет оцениваться в более 60 млн долларов. В то же время парижский Vestiaire Collective заявил, что объем операций удвоился в 2020 году.