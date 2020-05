В эфире шоу "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" знаменитости исполнили песню группы Queen "Under Pressure", используя вместо музыкальных инструментов подручные материалы.

Соответствующий ролик опубликован на Youtube-канале шоу.

Американский комик и ведущий шоу Джимми Фэллон совместно со знаменитостями, среди которых — фронтмен рок-группы Panic! At The Disco Брэндон Ури и участники группы The Roots, записал кавер на хит группы Queen “Under Pressure”. Эту песню Фредди Меркьюри написал совместно с Дэвидом Боуи в 1981 году.

Для записи трека звезды решили использовать не музыкальные инструменты, а подручные средства. В частности, были задействованы тостер, бокалы, бутылки, банки и столовые приборы. Вот что из этого получилось:

Напомним, как звучит оригинал: