50-летний американский рэпер и актер Эрл Симмонс, известный как DMX, умер вследствие передозировки наркотиками. На протяжение недели он был в больнице, подключен к аппарату жизнеобеспечения после сердечного приступа.

Информацию подтвердили родственники артиста.

Репера DMX называют одним из самых популярных и успешных периода конца 1990-х и начала 2000-х годов.

Смерть наступила 9 апреля в больнице города Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк). Рядом с музыкантом были его родственники.

My childhood and love for music would not have been the same without this man. DMX was easily my favorite artist growing up. I had every album, every ruff Ryder song, followed any artist he endorsed. Man….RIP the dog. There will never be another like him. pic.twitter.com/2fp2S695Az — Chris Redd (@Reddsaidit) April 9, 2021

“Эрл был воином, который сражался до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, проведенным с ним. Музыка Эрла вдохновляла бесчисленных поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно”, — сказано в заявлении родственников репера.

Они призвали уважать их право на частную жизнь и не беспокоить вопросами по поводу похорон и прощания с артистом.

По словам инсайдеров, в больнице репер был в “вегетативном состоянии”. Это значит, что мозг отказывался работать, а врачи прогнозировали летальный исход.

Справка. Репер родился 18 декабря 1970 года в Нью-Йорке. Музыкальная карьера DMX началась в 1992 году. Его первый трек – Born Loser. Первый альбом It’s Dark and Hell Is Hot возглавил топ Billboard. Среди наиболее популярных треков музыканта – Party Up, X Gon’ Dogs Out, Give It To Ya.

Последний альбом репера Redemption of the Beast вышел в 2015 году.

За всю музыкальную карьеру DMX получил несколько номинаций на “Грэмми” и был лауреатом музыкальной премии American Music Award.

По данным Rolling Stone, в 2017 году DMX отменил серию запланированных выступлений, чтобы вернуться в реабилитационный центр.