Внучатые племянницы вице-президента США Камалы Харрис - Амара и Лила Айагу - навестили тетю на новой работе.

Соответствующие фото и видео опубликовала мама девочек, писательница Мина Харрис.

“В гостях у тети на новой работе“, – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meena Harris (@meena)

Кроме того, на торжественную инаугурацию нового президента США Джо Байдена и Харрис девочки надели одинаковые пальто из искусственного меха с леопардовым рисунком.

Примечательно, что таким образом они повторили детский образ своей тети.

Фото: People

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meena Harris (@meena)