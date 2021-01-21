Соответствующие фото и видео опубликовала мама девочек, писательница Мина Харрис.
“В гостях у тети на новой работе“, – подписала она публикацию.
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Кроме того, на торжественную инаугурацию нового президента США Джо Байдена и Харрис девочки надели одинаковые пальто из искусственного меха с леопардовым рисунком.
Примечательно, что таким образом они повторили детский образ своей тети.
Фото: People
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- 20 января избранная вице-президент США Камала Харрис приняла присягу, став первой женщиной и первой цветной женщиной на этом посту.