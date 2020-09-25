Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк ждут первенца.

Об этом Евгения сообщила на своей странице в Instagram.

Пополнение в королевской семье ожидается в начале 2021 года.

“Мы с Джеком очень рады и ждем малыша до начала 2021”, – говорится в сообщении.

Она является дочерью второго сына британской королевы принца Эндрю. Младенец станет девятым правнуком королевы и герцога Эдинбургского. Пол ребенка не разглашается.

Напомним, 12 октября внучка королевы Великобритании – принцесса Евгения Йоркская вышла замуж за своего возлюбленного Джека Бруксбэнка, с которым встречалась около 7 лет.