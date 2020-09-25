Об этом Евгения сообщила на своей странице в Instagram.
Пополнение в королевской семье ожидается в начале 2021 года.
“Мы с Джеком очень рады и ждем малыша до начала 2021”, – говорится в сообщении.
Она является дочерью второго сына британской королевы принца Эндрю. Младенец станет девятым правнуком королевы и герцога Эдинбургского. Пол ребенка не разглашается.
Напомним, 12 октября внучка королевы Великобритании – принцесса Евгения Йоркская вышла замуж за своего возлюбленного Джека Бруксбэнка, с которым встречалась около 7 лет.
- Ранее Кейт Миддлтон опубликовала новые снимки принцессы Шарлотты. Фото были сделаны в апреле в Норфолке, когда Шарлотта помогала родителям доставлять еду одиноким пожилым людям, которые находятся в зоне риска заражения коронавирусом.