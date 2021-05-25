«Вона любить таку його версію»: Бен Аффлек активізував зусилля, щоб бути поруч з Дженніфер Лопес

Про це повідомляє видання E! з посиланням на джерела.

Зокрема, один з інсайдерів повідомив, що Лопес полетіла в Маямі у справах. Вона запланувала декілька робочих зустрічей та не передбачала відпочинок з екснареченим. Однак Аффлек приєднався до неї й продемонстрував, що відродження їхніх стосунків є для нього пріоритетом.

“Бен докладає зусиль, щоб синхронізувати їхні графіки. Він дійсно докладає величезних зусиль. Дженніфер вважає, що він дійсно активізувався. Вона любить таку його версію”, – заявив інсайдер.

Джерело додає, що дії Аффлека дають результат, адже Лопес вражена його вчинками та щаслива.

Актор вирішив діяти різними способами. Інсайдери з близького оточення пари кажуть, що Аффлек навіть почав носити той самий годинник, який був його улюбленим під час роману з Лопес 17 років тому.

“Вони дійсно піклуються один про одного, і вони продовжили там, де зупинились”, – заявило інше джерело.

Нагадаємо, що співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі. На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.

Раніше голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.

Лише 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.

Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.