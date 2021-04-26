Пряма трансляція церемонії вручення премії "Оскар" в Шанхаї, яка була організована випускниками альма-матер володарки премії за найкращий фільм цього року Хлої Чжао, натрапила на "Великий китайський файрвол", і доступ до програми VPN був заблокований майже на дві години.

Про це пише агентство Reuters.

Чжао, яка народилася в Китаї, була названа найкращою режисеркою за фільм “Земля кочівників” (“Nomadland”) в понеділок, 26 квітня, що зробило її першою жінкою азіатського походження, яка перемогла в цій категорії.

Близько 30 осіб зібралися в невеликому барі на набережній Бунд, в історичному районі в центрі Шанхая, о 8 ранку за місцевим часом, щоб підтримати Чжао і подивитися вручення нагород в прямому ефірі на YouTube.

Але показ, організований випускниками Нью-Йоркського університету, почався тільки о 10 ранку, коли організатор Кевін Ке запустив свій VPN-сервіс.

“Вони відключили VPN”, – сказав Ке, додавши, що його обліковий запис WeChat був закритий після того, як він написав пост, в якому хвалив Чжао.

Багато західних застосунків, такі як YouTube, заборонені в Китаї, де місцевий Інтернет строго регулюється і часто піддається цензурі контенту, який може підірвати керівну Комуністичну партію. Служба VPN необхідна для обходу так званого “Великого файрволу” – системи фільтрації вмісту Інтернету в КНР.

Перемога Чжао стала можливою завдяки наростальному інтересу з боку широких мас до уряду Китаю.

У березні деякі китайські користувачі мережі заявили, що Чжао образила Китай у її інтерв’ю 2013 року, в якому вона критикувала країну.

Інформація про “Землю кочівників” була видалена з китайських квиткових платформ, вебсайтів з оглядами фільмів і соціальних мереж.

Реліз фільму, намічений на 23 квітня в материковому Китаї, був зупинений. Китайські регулювальні органи також наказали місцевим ЗМІ не транслювати церемонію вручення “Оскара”.

“Вони намагаються знищити її, тому що вона сказала, що Китай – країна, повна брехні”, – сказав Кевін Ке.