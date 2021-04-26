Про це пише агентство Reuters.
Чжао, яка народилася в Китаї, була названа найкращою режисеркою за фільм “Земля кочівників” (“Nomadland”) в понеділок, 26 квітня, що зробило її першою жінкою азіатського походження, яка перемогла в цій категорії.
Близько 30 осіб зібралися в невеликому барі на набережній Бунд, в історичному районі в центрі Шанхая, о 8 ранку за місцевим часом, щоб підтримати Чжао і подивитися вручення нагород в прямому ефірі на YouTube.
Але показ, організований випускниками Нью-Йоркського університету, почався тільки о 10 ранку, коли організатор Кевін Ке запустив свій VPN-сервіс.
“Вони відключили VPN”, – сказав Ке, додавши, що його обліковий запис WeChat був закритий після того, як він написав пост, в якому хвалив Чжао.
Багато західних застосунків, такі як YouTube, заборонені в Китаї, де місцевий Інтернет строго регулюється і часто піддається цензурі контенту, який може підірвати керівну Комуністичну партію. Служба VPN необхідна для обходу так званого “Великого файрволу” – системи фільтрації вмісту Інтернету в КНР.
Перемога Чжао стала можливою завдяки наростальному інтересу з боку широких мас до уряду Китаю.
У березні деякі китайські користувачі мережі заявили, що Чжао образила Китай у її інтерв’ю 2013 року, в якому вона критикувала країну.
Інформація про “Землю кочівників” була видалена з китайських квиткових платформ, вебсайтів з оглядами фільмів і соціальних мереж.
Реліз фільму, намічений на 23 квітня в материковому Китаї, був зупинений. Китайські регулювальні органи також наказали місцевим ЗМІ не транслювати церемонію вручення “Оскара”.
“Вони намагаються знищити її, тому що вона сказала, що Китай – країна, повна брехні”, – сказав Кевін Ке.
- У неділю, 25 квітня, в головному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса – Union Station, – а також в традиційному театрі Dolby пройшла 93-а церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії “Оскар”. Церемонія пройшла на честь фільмів, що вийшли у 2020 році.
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