Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.
Футболист чувствует себя удовлетворительно, лечится дома на самоизоляции. За его состоянием регулярно наблюдают врачи.
Ранее коронавирус подтвердился у вратаря “Динамо” Георгия Бущана, защитника Виталия Миколенко, а также у тренера по физподготовке Виталия Кулыбы.
В сегодняшнем матче против команды “Днипро-1” место в воротах “Динамо”, скорее всего, займет Руслан Нещерет.
- Форвард “Ювентуса” Криштиану Роналду получил отрицательный тест на коронавирус COVID-19. Португалец лечился 19 дней.
- Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заразился коронавирусом COVID-19.