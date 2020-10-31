Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Футболист чувствует себя удовлетворительно, лечится дома на самоизоляции. За его состоянием регулярно наблюдают врачи.

Ранее коронавирус подтвердился у вратаря “Динамо” Георгия Бущана, защитника Виталия Миколенко, а также у тренера по физподготовке Виталия Кулыбы.

В сегодняшнем матче против команды “Днипро-1” место в воротах “Динамо”, скорее всего, займет Руслан Нещерет.