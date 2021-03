Об этом сообщают #Буквы.

В Twitter журнала появилась обложка с актером. На фото он позирует в черном свитшоте, светлых джинсах и кедах.

“Я полностью тот, каким я есть”, – написано на обложке.

В интервью журналу актер признался, что период полового созревания был для него настоящим адом. Только после хирургических операций он смог с удовольствием смотреть на собственное отображение в зеркале.

По словам Элиота, более 9 лет он мечтал стать мужчиной, ведь чувствовал себя дискомфортно в теле женщины. Поэтому он сознательно выбирал короткие прически и мужскую одежду.

"I'm fully who I am." Actor Elliot Page and the fight for trans equality https://t.co/ozlpoqa2sb pic.twitter.com/OAKogfmoRx

— TIME (@TIME) March 16, 2021