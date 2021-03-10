Об этом сообщает журнал Hypebeast.

Песню Cardi B Bodak Yellow приобрели уже 10 млн раз. Это самое большое количество покупок композиции в истории.

Сама исполнительница также прокомментировала эту новость. На своей странице в Instagram рэперша продемонстрировала, как долго и упорно шла к успеху. В частности, она поделилась с фолловерами архивным видео, когда она только начинала покорять звездный олимп. В карусели Cardi B также оставила видеоролик о том, как она отреагировала на бриллиантовый статус своей песни.

“Несколько лет назад я совершенно не понимала, что значит иметь бриллиантовый трек, я просто хотела побеждать и прорываться вперед. Эта песня изменила мою жизнь. Спасибо всем, кто предоставил Bodak такую ​​поддержку и покупал его до сего дня”, – прокомментировала звезда.

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Cardi B выпустила трек Bodak Yellow в 2017 году. Именно эта песня сделала ее известной во всем мире, а сейчас навсегда запечатлела имя певицы в истории шоу-бизнеса.

Трек дважды номинировали на Грэмми, а также он стал “Песней года” на церемонии 2017 BET Hip Hop Awards. В течение нескольких недель Bodak Yellow занимал первое место на всех известных чартах, в частности на Billboard Hot 100.