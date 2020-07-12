Видео уже доступно в Сети.
На видео вокалисты коллектива, Надя Дорофеева и Позитив дают пресс-конференцию в костюмах ковбоев.
“Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы. Приходи посмотреть на наш последний танец в своем городе”, – сказано в тексте под видео.
Как известно, “Время и Стекло” планировала прощальный тур этим летом, но отмена концертов в связи с пандемией коронавируса внесла свои коррективы.
- В марте участники популярной украинской группы “Время и Стекло” Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (“Позитив”) объявили о распаде.