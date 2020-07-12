Группа "Время и Стекло" представила клип на песню Last Dance, которая стала их прощальной. Как известно, ранее они заявили о прекращении деятельности коллектива.

Видео уже доступно в Сети.

На видео вокалисты коллектива, Надя Дорофеева и Позитив дают пресс-конференцию в костюмах ковбоев.

“Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы. Приходи посмотреть на наш последний танец в своем городе”, – сказано в тексте под видео.

Как известно, “Время и Стекло” планировала прощальный тур этим летом, но отмена концертов в связи с пандемией коронавируса внесла свои коррективы.