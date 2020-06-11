Организаторы премии MTV Movie&TV Awards приняли решение перенести церемонию вручения на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса. Церемония должна была состояться в июне.

Об этом сообщает Variety.

На данный момент организаторы говорят о возможном проведении церемонии награждения в декабре.

Также организаторы отметили, что в MTV рассматривают возможность проведения Video Music Awards в августе в Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США).

“Здоровье всех участников – наш приоритет номер один. Помимо этого, мы работаем над несколькими планами на случай непредвиденных обстоятельств”, – завили представители MTV.

Из года в год в MTV не называют конкретных дат проведения церемоний. Но если сравнивать с прошлым годом, то церемония вручения премий состоялась 15 июня в Лос-Анджелесе. При этом номинации были оглашены месяцем ранее, 14 мая.