Все еще вместе: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес опровергли слухи о разрыве

Информация инсайдеров о том, что певица и актриса Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес разорвали помолвку, не соответствует действительности. Звезды опровергли эти слухи.

Об этом сообщает издание People.

Так, Лопес и Родригес выступили с совместным заявлением для прессы, в котором сообщили, что они все еще пара. Никакого разрыва не было.

“Мы работаем над некоторыми вещами”, – говорится в совместном заявлении звезд.

Это подтвердил и источник из близкого окружения звездной пары.

“Они никогда официально не расставались и не разговаривали об этом, они все еще вместе. Они оказались в сложной ситуации, но их союз не распался”, – сообщил источник.

Кроме того, инсайдер рассказал, что слухи о романе Алекса Родригеса с актрисой Мэдисон ЛеКрой, которые появились в феврале, не стали причиной кризиса в отношениях певицы и спортсмена. Лопес смогла найти общий язык с избранником.

Сейчас Лопес и Родригес живут в разных странах. Актриса живет и работает в Доминикане, где снимается в новом фильме Shotgun Wedding. В то же время Алекс Родригес находится в Майями. Паре трудно жить в таких обстоятельствах, но они “хотят попробовать остаться вместе”.

Сегодня СМИ сообщали, что певица и актриса Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес разорвали помолвку накануне свадьбы.