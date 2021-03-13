Covid-19 Украина

обновлено 13.03.2021 в 19:01

Всего:

1451744 (+13276)

Болеют:

203813 (+13276)

Выздоровели:

1219773 (+4897)

Умерло:

28158 (+243)

20:12 Все еще вместе: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес опровергли слухи о разрыве
20:11 С 15 марта в Италии вводят новые ограничения в связи со всплеском COVID-19
19:58 «Слуги народа» откроют «всеукраинскую приемную»: как она будет работать
19:42 В Норвегии госпитализировали трех медиков после прививки вакциной AstraZeneca
19:28 Том Круз продает горное поместье за ​​$39 млн: как оно выглядит внутри
19:26 В Иордании шесть пациентов с COVID-19 умерли из-за сбоя подачи кислорода: министр ушел в отставку
19:11 Арахамия анонсировал создание в Раде следственной комиссии по «вагнеровцам» и «пленкам Медведчука»
18:46 В США начали выплачивать по 1400 долларов финансовой помощи
18:27 AstraZeneca опровергла связь между образования тромбов и ее вакциной
17:52 Рианна основала новый бренд косметики для волос
16:24 «ЕС» требует от Офиса Зеленского конкретных действий против олигарха Коломойского
15:45 Пять стран ЕС пожаловались на несправедливое распределение вакцин
15:15 Лучше две, чем одна: в Google напомнили о важности ношения маски
14:37 Канье Уэст сделает одежду вместе с Gap
Эксклюзив
14:30 Политсовет «Слуги народа» оценит деятельность нардепов, – Корниенко
14:06 Сейшельские острова откроются для туристов в конце марта
13:37 Грузия получила первую партию вакцины в рамках инициативы COVAX
13:00 Зеленский признал, что среди «слуг народа» есть «засланные казачки и случайные люди»
12:28 Главы МИД G7 призвали Пекин прекратить давление на демократию в Гонконге
10:56 В США приостановили запрет на сотрудничество с Xiaomi
10:02 Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разорвали помолвку
09:35 С начала кампании вакцинации в Украине привили более 47 тысяч человек
07:59 ЕС планирует признавать COVID-паспорта только для вакцин, одобренных ЕМА
07:28 Мороз и мокрый снег: какой будет погода 13 марта
01:58 Роберта Дауни-младшего и Энн Хэтэуэй номинировали на звание худших актеров года
01:22 В Китае построили отель с белыми медведями за стеклом
00:41 В США арестовали девушку, которая отказалась надеть маску в такси Uber

Все еще вместе: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес опровергли слухи о разрыве

Информация инсайдеров о том, что певица и актриса Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес разорвали помолвку, не соответствует действительности. Звезды опровергли эти слухи.

Суббота, 13 марта 2021, 20:12

Об этом сообщает издание People.

Так, Лопес и Родригес выступили с совместным заявлением для прессы, в котором сообщили, что они все еще пара. Никакого разрыва не было.

“Мы работаем над некоторыми вещами”, – говорится в совместном заявлении звезд.

Это подтвердил и источник из близкого окружения звездной пары.

“Они никогда официально не расставались и не разговаривали об этом, они все еще вместе. Они оказались в сложной ситуации, но их союз не распался”, – сообщил источник.

Кроме того, инсайдер рассказал, что слухи о романе Алекса Родригеса с актрисой Мэдисон ЛеКрой, которые появились в феврале, не стали причиной кризиса в отношениях певицы и спортсмена. Лопес смогла найти общий язык с избранником.

Сейчас Лопес и Родригес живут в разных странах. Актриса живет и работает в Доминикане, где снимается в новом фильме Shotgun Wedding. В то же время Алекс Родригес находится в Майями. Паре трудно жить в таких обстоятельствах, но они “хотят попробовать остаться вместе”.

Сегодня СМИ сообщали, что певица и актриса Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес разорвали помолвку накануне свадьбы.

  • Ранее Дженнифер Лопес призналась, что дважды переносила свадьбу с ее женихом Алексом Родригесом.
Теги: Алекс Родрігес, Алекс Родрігес, Дженнифер Лопес, заручини

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook