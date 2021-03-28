Американская поп-певица Леди Гага, которая сегодня, 28 марта, празднует свой день рождения, похвасталась в соцсети подарком, который получила от своего возлюбленного, бизнесмена Майкла Полански.

Фотографию певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На опубликованном кадре Леди Гага обнимает огромную корзину с белыми цветами.

Фото певица подписала трогательным признанием в любви, в котором сообщила, что скучает по Полански и своими собаками.

“Когда бойфренд направляет тебе все цветы Рима на день рождения. Я люблю тебя милый. Я не могу дождаться, когда буду дома с тобой и нашими собаками. Это все что мне нужно”, – написала Леди Гага.

Напомним, что сейчас Леди Гага находится в Риме на съемках фильма Ридли Скотта “Гуччи”, который выйдет в прокат в конце года.