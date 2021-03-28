Фотографию певица опубликовала на своей странице в Instagram.
На опубликованном кадре Леди Гага обнимает огромную корзину с белыми цветами.
Фото певица подписала трогательным признанием в любви, в котором сообщила, что скучает по Полански и своими собаками.
“Когда бойфренд направляет тебе все цветы Рима на день рождения. Я люблю тебя милый. Я не могу дождаться, когда буду дома с тобой и нашими собаками. Это все что мне нужно”, – написала Леди Гага.
Напомним, что сейчас Леди Гага находится в Риме на съемках фильма Ридли Скотта “Гуччи”, который выйдет в прокат в конце года.
- Американская певица Леди Гага без ума от своего партнера, предпринимателя и инвестора Майкла Полански, с которым она работала в Instagram в феврале 2020 года, и хочет завести детей.