Об этом сообщает Tatler.

В новом фильме, который получил название “Гарри и Меган: Побег из дворца“, изобразят последние события “противоречивого сознательного отказа от короны“ после рождения сына пары – Арчи.

Этот фильм станет продолжением двух последних фильмов Lifetime о королевской паре “Гарри и Меган: королевский роман“ и “Гарри и Меган: становление королевской пары“.

Однако на сегодняшний день не объявлено ни одного кастинга для съемок в фильме, а также нет никакой дополнительной информации о производстве фильма или дате его выпуска, вероятно, из-за пандемии коронавируса.