В Сети появился первый тизер полнометражного украинского мультфильма о приключениях робота по имени Виктор.

Тизер опубликован на Youtube-канале украинской кинокомпании Arthouse Traffic.

Лента “Виктор Робот” рассказывает о приключениях маленькой девочки Вики и ее друга-робота. Действие мультфильма происходит в далекому будущем. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать планеты вокруг себя энергией, перестает работать. Единственный человек, который может починить ее — дедушка маленькой Вики — таинственно исчез. Девочка и робот отправились на его поиски.

Отметим, проект мультфильма стал одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Госкино. В 2016 году Госкино заключило государственный контракт со студией “Красная собака” и полностью профинансировало его производство, выделив 31,1 млн гривен. Производство фильма длилось более трех лет и было завершено в конце 2019 года.

Режиссером и художником ленты выступил Анатолий Лавренишин. Главных героев озвучивали Мария Аглоткова, Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев.

Песни для мультфильма исполнили Dakh Daughters, Марьяна Головко и Марко Галаневич (группа “ДахаБраха”). Антон Слепаков (группа “Вагоновожатые”). Премьера “Виктора Работа” запланирована на март 2021 года.