Ролик опубликован на Youtube-канале Amazon Prime Video.

Лента расскажет о жизни и новаторских научных достижениях Марии Склодовской-Кюри — ученой, которая произвела революцию в медицине благодаря открытию радия и полония. Мария была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию, и первым человеком в истории, который дважды стал лауреатом премии.

В основе сюжета фильма — роман Лорена Реднисса “Radioactive: Marie and Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout”.

Главные роли в фильме исполнили Розамунд Пайк (Мария), Сэм Райли (Пьер Кюри), Анюрин Барнард (любовник Марии) и другие.

Режиссером выступила ирано-французский иллюстратор, автор книги “Персеполис” Марджан Сатрапи.

Премьера кинолента состоится на Amazon 24 июля.