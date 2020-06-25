Видео опубликовано на Youtube-канале Samuel Goldwyn Films.

Это история о неком Магистрате, который управляет небольшим колониальным поселением посреди пустыни на границе империи. По сюжету, к Магистрату прибывает полковник Джолл, которому поручили расследовать возможное нападение коренных народов колонии (“варваров”), а также проследить за безопасностью на границе. Полковник проводит серию жестоких допросов, после которых империя начинает сомневаться в своем правителе.

Режиссером выступил Сиро Герра. В основе сюжета фильма — одноименный роман лауреата Нобелевской премии Джона Кутзее.

Главные роли в картине сыграли Марк Райлэнс (Магистрат), Джонни Депп (полковник Джолл), Роберт Паттинсон (офицер Мандел).

Дата выхода фильма — 7 августа.