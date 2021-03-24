Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри устроился на еще одну работу. Герцогу предложили должность в Институте Аспена, где он будет заниматься вопросами изучения природы дезинформации.

Об этом сообщает американский канал CNN.

Принц Гарри сообщил, что согласился стать комиссаром по изучению “лавины дезинформации”. В частности, потомок британской монархии станет одним из 14 членов Комиссии, которая будет заниматься шестимесячным исследованиям в области ложного информирования и дезинформации в США.

“Как я уже сказал, опыт сегодняшнего цифрового мира затопил нас лавиной дезинформации, которая влияет на нашу способность как отдельных людей, так и общества ясно мыслить и по-настоящему понимать мир, в котором мы живем”, – сказал принц Гарри.

Известно, что работа в составе Комиссии будет занимать неполный рабочий день и предусматривать регулярные рабочие встречи. Коллегами герцога Сассекского станут бывший конгрессмен от штата Техас Уилл Хард, бывший главный заместитель директора национальной разведки Сью Гордон, невестка медиамагната Руперта Мердока Кэтрин Мердок и др.

Интересно, что это вторая должность, которую получил принц Гарри за последние 48 часов. Вчера он нашел себе первую работу после отказа от полномочий старшего члена британской королевской семьи. Герцог Сассекский станет директором по воздействию стартапа BetterUp из Кремниевой долины.