Мережа американських оптово-роздрібних магазинів Walmart звинуватила бренд Yeezy, засновником якого є репер Каньє Уест, в копіюванні логотипу.

Про це повідомляє видання The Business of Fashion.

Представники Walmart звернулися з цього приводу в управління з патентів і товарних знаків США.

На думку торгової мережі, бренд Каньє Веста скопіював її логотип у вигляді шести променів, що розходяться від центру, який нагадує сонце.

У документі зазначено, що схожість логотипів може ввести покупців в оману і привести до плутанини. Запропоноване Yeezy лого складається з восьми ліній, утворених точками.

Yeezy і Каньє Вест поки ніяк не прокоментували ситуацію.