Про це повідомляє видання The Business of Fashion.
Представники Walmart звернулися з цього приводу в управління з патентів і товарних знаків США.
На думку торгової мережі, бренд Каньє Веста скопіював її логотип у вигляді шести променів, що розходяться від центру, який нагадує сонце.
У документі зазначено, що схожість логотипів може ввести покупців в оману і привести до плутанини. Запропоноване Yeezy лого складається з восьми ліній, утворених точками.
Yeezy і Каньє Вест поки ніяк не прокоментували ситуацію.
- Раніше повідомлялося, що американський репер і дизайнер Каньє Вест запатентував логотип співпраці його компанії Yeezy з найбільшим рітейлером одягу в США – Gap Inc.