Об этом сообщает Business Insider.

Теперь премьера картины назначена на 25 декабря. Другой релиз студии – фильм “Дюна” выйдет 18 декабря.

В Warner Bros. считают, что на рынке есть место для обоих фильмов, и надеются, что к тому времени откроются кинотеатры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, двух крупнейших кинорынках США.

“Поскольку я знаю, как важно показать этот фильм вам на большом экране, когда все мы сможем посмотреть его вместе, я надеюсь, что вы не будете против подождать еще немного”, — отметила режиссер “Чудо-женщины 1984” Патти Дженкинс.