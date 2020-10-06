Об этом сообщает Variety.

Причиной массового переноса премьер стали рекордно низкие кассовые сборы голливудских новинок. К примеру, фильма “Тенет” Кристофера Нолана.

Одним из первых перенесли показ 25-й части бондианы. Картину о Джеймсе Бонде “No Time to Die” / “Не время умирать” перенесли с 12 ноября 2020 года на 2 апреля 2021 года. Позже перенесли еще раз, так как эта дата была занята боевиком “F9: Fast and Furious” / “Форсаж 9”. Теперь запланировано, что Universal покажет фильм 28 мая 2021 года.

Сразу же несколько фильмов перенесла студия Warner Bros.:

“Бэтмен” (The Batman) с Робертом Паттисоном — 4 марта 2022 года

“Флэш” — 4 ноября 2022 года

“Шазам: Ярость богов” — 2 июня 2023 года

“Черный Адам” — дата не определена

“Матрица 4” — 22 декабря 2021 года (на три месяца раньше запланированного)

Теоретически, до конца 2020 года в прокат могут выйти фильмы Wonder Woman 1984 / “Чудо-женщина: 1984” с Галь Гадот (25 декабря 2020 года) и Monster Hunter / “Охотник на монстров” с Миллой Йовович, который перенесли на 30 декабря 2020 года.