Об этом пишет Variety.

В основе драмы лежит реальная история темнокожего юриста Брайана Стивенсона, который посвятил свою жизнь и карьеру борьбе за равноправие в суде для самых уязвимых слоёв населения. В их числе оказываются также малоимущие граждане, которые не имеют возможности позволить себе хорошего адвоката, который будет заинтересован в вынесении справедливого вердикта.

“Мы верим в силу истории. Наш фильм “Просто помиловать”, основанный на реальной работе адвоката по гражданским правам Брайана Стивенсона, является одним из ресурсов, который мы можем смиренно предложить тем, кто заинтересован в том, чтобы больше узнать о системном расизме, от которого страдает наше общество”, – отметили в Warner Bros.

We believe in the power of story. #JustMercy is one resource we can offer to those who are interested in learning more about the systemic racism that plagues our society. For the month of June, #JustMercy will be available to rent for free on digital platforms in the US. @eji_org pic.twitter.com/3B2IHMNk7E

