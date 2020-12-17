Ролик опубликован на канале Warner Bros. в YouTube.
Ранее стало известно, что Warner Bros. выпустит “Чудо-женщину 1984” сразу в кинотеатрах и на платформе HBO Max 25 декабря.
Накануне релиза компания выпустила трейлер, и подогрела интерес зрителей роликом, в котором показаны первые минуты фильма. Первые сцены отсылают зрителей в славное прошлое главной героини.
“Чудо-женщина 1984” — это супергеройский фильм на основе комиксов DC о Чудо-женщине. Он является продолжением фильма 2017 года и восьмой частью Миров DC. Эта лента — четвертая с участием персонажа и вторая полнометражная о Чудо-женщине.
Режиссером фильма выступил Пэтти Дженкинс. Главную роль исполнила Гадот.
- Ранее сообщалось, что супергеройский боевик “Чудо-женщина 2” создадут, следуя руководству по предотвращению сексуальных домогательств.