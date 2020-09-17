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Warner Bros показала трейлер Hogwarts Legacy — новой игры по «Гарри Поттеру»

Студия Warner Bros Games представила трейлер новой ролевой игры по вселенной Гарри Поттера - Hogwarts Legacy.

Четверг, 17 сентября 2020, 13:38

Об этом сообщается на официальном сайте студии.

Отмечается, что игра будет с открытым миром, созданным вокруг школы чародейства и волшебства Хогвартс.

События игры развернуться в 1800-х годах. Главным героем стал ученик школы, владеющий ключом к древней тайне, которая угрожает разорвать волшебный мир на части.

В первом трейлере разработчики показали внешний вид Хогвартса, а также некоторых персонажей игры и фантастических существ.

Как сообщает The Verge, релиз игры состоится в 2021 году, она выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.

  • Ранее сообщалось, что британская писательница, сценаристка и кинопродюсер Джоан Роулинг выпустит четыре электронные книги о вселенной Гарри Поттера, позволив поклонникам “углубиться в богатую историю магии”.
Теги: Hogwarts Legacy, Warner Bros Games, видео, гра, трейлер, анонс, Гарри Поттер

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