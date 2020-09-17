Warner Bros показала трейлер Hogwarts Legacy — новой игры по «Гарри Поттеру»

Об этом сообщается на официальном сайте студии.
Отмечается, что игра будет с открытым миром, созданным вокруг школы чародейства и волшебства Хогвартс.
События игры развернуться в 1800-х годах. Главным героем стал ученик школы, владеющий ключом к древней тайне, которая угрожает разорвать волшебный мир на части.
В первом трейлере разработчики показали внешний вид Хогвартса, а также некоторых персонажей игры и фантастических существ.
Как сообщает The Verge, релиз игры состоится в 2021 году, она выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.
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