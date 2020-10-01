Его можно посмотреть на YouTube-канале кинокомпании.
Получасовая документальная лента под названием “The Joker: Put on a Happy Face” ( “Джокер: Натяните улыбку”) рассказывает историю персонажа в комиксах, а впоследствии и фильмах и мультфильмах.
В ленту вошли также фрагменты интервью актеров, которые играли Джокера в различных фильмах. Среди них — Хоакин Феникс, Джек Николсон и Джаред Лето.
- Напомним, последний фильм о Джокера вышел на экраны осенью 2019 года. Он был назван лучшим кинокомиксом в истории.
- Актер Хоакин Феникс получил “Оскар” за главную роль, к тому же фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля и еще ряд престижных кинопремий.
- Кроме того, “Джокер” стал самым прибыльным кинокомиксом в истории, собрав в прокате более 1 млрд долларов.