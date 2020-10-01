В 2020 году Джокер, один из крупнейших супер злодеев, празднует 80-летие со дня первого появления в комиксах DC. По этому случаю кинокомпания Warner Bros. выпустила документальный фильм о нем.

Его можно посмотреть на YouTube-канале кинокомпании.

Получасовая документальная лента под названием “The Joker: Put on a Happy Face” ( “Джокер: Натяните улыбку”) рассказывает историю персонажа в комиксах, а впоследствии и фильмах и мультфильмах.

В ленту вошли также фрагменты интервью актеров, которые играли Джокера в различных фильмах. Среди них — Хоакин Феникс, Джек Николсон и Джаред Лето.