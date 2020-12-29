Warner Bros. снимет фильм «Чудо-женщина 3»

Об этом сообщает Variety.

Разработка сиквела уже началась. Режиссером и сценаристом новой части выступит Пэтти Дженкинс, создавшая две предыдущие части.

Отмечается, что премьера нового фильма состоится только в кинотеатрах. Подробности сюжета пока неизвестны.

“Поскольку поклонники по всему миру продолжают просматривать историю о Диане Принц в фильме “Чудо-женщина 1984″, мы рады объявить, что можем продолжить ленту с нашими замечательными женщинами – Галь и Пэтти. Они вернутся, чтобы завершить давно запланированную кинотрилогию”, – отметили представители Warner Bros.

Хотя многие предпочли посмотреть “Чудо-женщину 1984” не выходя из дома, фильм за первую неделю кинотеатрального проката собрал в США 16,7 миллионов долларов, что стало рекордом на сегодняшний день в условиях эпидемии коронавируса.