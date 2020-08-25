Во время онлайн-фестиваля DC Фандоме стало известно, что студия Warner Bros. снимет анимационный фильм по комиксу "Бэтмен. Долгий Хэллоуин".

Об этом сообщает CBR.

Авторами оригинальной истории из 13 выпусков стали Джеф Лоуб и Тим Сейл.

Фильм выйдет в двух частях — первую планируют выпустить летом 2021 года, а вторую – осенью.

В мультфильме “Бэтмен. Долгий Хэллоуин” супергеройская карьера Темного рыцаря только начинается. По сюжету он ищет загадочного маньяка, который убивает своих жертв в праздники. Бэтмену помогает капитан Джеймс Гордон и окружной прокурор Харви Дент (будущий Двуликий). Они должны не только онайти маньяка, но и остановить войну между криминальными семьями Фальконе и Мароне.