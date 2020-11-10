Студия Warner Bros. снова перенесла дату премьеры третьей части фильма "Фантастические твари и где они обитают" по книгам Джоан Роулинг.

Об этом пишет Variety.

Премьеру фильма, производство которого в настоящее время идет в Великобритании, ранее перенесли на середину ноября 2021 года. Теперь же Warner Bros. объявила, что предстоящая часть спин-оффа “Гарри Поттера” дебютирует 15 июля 2022 года.

Отмечается, что информация о переносе появилась через несколько дней после того, как Джонни Депп объявил, что его попросили выйти из франшизы. Сцены с Деппом еще не были сняты, и ожидается, что его уход существенно не изменит график производства фильма.

Режиссером третьей части “Фантастических тварей” по-прежнему остается Дэвид Йейтс, снявший первые две части серии и четыре последних фильма о Гарри Поттере.