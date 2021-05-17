Про це повідомляє американський телеканал CNN, яка належить WarnerMedia.
У понеділок вранці AT&T і Discovery, Inc. оголосили про угоду, згідно з якою WarnerMedia, яка належить AT&T, буде виділена та об’єднана з Discovery в нову автономну медіакомпанію.
Очікується, що виділення WarnerMedia допоможе AT&T розставити пріоритети у своєму бізнесі та зменшити величезне боргове навантаження.
В разі ухвалення угоди AT&T отримає $43 млрд. Акціонери AT&T отримають більшість акцій об’єднаної компанії на рівні 71%, акціонери Discovery — 29%.
За умови схвалення регуляторами, нова медіакомпанія об’єднає потокові сервіси HBO Max і discovery+, телеканали Discovery Channel, CNN, TNT, TBS, ID, HGTV та Food Network. Цим спільним бізнесом матиме курувати генеральний директор Discovery Девід Заслав.
Угоду хочуть завершити у 2022 році. Тоді медіакомпанія розпочне роботу із боргом в 55 мільярдів доларів.
Аналітики Волл-стріт кажуть, що угода має стратегічний сенс, оскільки нова компанія зможе приєднатися до найбільших гравців стримінгових сервісів.
- Нагадаємо, 27 травня на HBO Max з’явиться спеціальний епізод легендарного серіалу “Друзі”. У зйомках взяли участь шестеро акторів, які виконували головні ролі оригінальних сезонів.
- Раніше WarnerMedia, що володіє сервісом HBO Max, оголосила, що серіал “Друзі” став найпопулярнішим з моменту запуску онлайн-платформи.