Корпорація WarnerMedia стане окремим бізнесом свого власника конгломерату AT&T та об’єднається з Discovery. Мета — створення нової могутньої стримінгової платформи.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, яка належить WarnerMedia.

У понеділок вранці AT&T і Discovery, Inc. оголосили про угоду, згідно з якою WarnerMedia, яка належить AT&T, буде виділена та об’єднана з Discovery в нову автономну медіакомпанію.

Очікується, що виділення WarnerMedia допоможе AT&T розставити пріоритети у своєму бізнесі та зменшити величезне боргове навантаження.

В разі ухвалення угоди AT&T отримає $43 млрд. Акціонери AT&T отримають більшість акцій об’єднаної компанії на рівні 71%, акціонери Discovery — 29%.

За умови схвалення регуляторами, нова медіакомпанія об’єднає потокові сервіси HBO Max і discovery+, телеканали Discovery Channel, CNN, TNT, TBS, ID, HGTV та Food Network. Цим спільним бізнесом матиме курувати генеральний директор Discovery Девід Заслав.

Угоду хочуть завершити у 2022 році. Тоді медіакомпанія розпочне роботу із боргом в 55 мільярдів доларів.

Аналітики Волл-стріт кажуть, що угода має стратегічний сенс, оскільки нова компанія зможе приєднатися до найбільших гравців стримінгових сервісів.