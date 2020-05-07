Предприниматель и основатель Tesla и Space X Илон Маск рассказал, как произносится и что значит имя их совместного с певицей Граймс ребенка.

Об этом шла речь в свежем выпуске подкаста Джо Рогана, в котором Маск принял участие.

Роган спросил у Маска, как произносится имя его сына, которое пишется как X Æ A-12, и значит ли оно что-то.

В ответ Маск отметил, что в основном имя было придумало Граймс, а не им.

“Прежде всего, моя партнерша — это тот, кто на самом деле в основном придумал это имя… Да. Она великолепна в именах”, — сказал Маск.

По словам Илона, им была придумана только финальная часть имени — “А-12”. Он подтвердил теорию, ранее выдвинутую пользователями Сети, что “А-12” значит самолет “Архангел-12”

“Архангел-12, предшественник SR-71. Самый крутой самолет когда-либо существовал. Это правда”, — подчеркнул он.

Кроме того, Маск рассказал, как читается это имя: “Итак, это просто X, буква экс, а затем Æ произносится как “эш”, и тогда А-12″.

Таким образом, загадочное имя шестого ребенка Маска звучит как “Экс-эш-эй-твелв”.