Видеохостинг YouTube и социальная сеть Facebook проведут онлайн-выпускные для школьников и студентов, которые вынуждены находиться дома на карантине.

Об этом сообщает The Verge.

Онлайн-трансляция выпускного от YouTube состоится 6 июня, а участниками праздника станут звезды шоу-бизнеса, известные политики, бизнесмены и блогеры.

Среди гостей будут бывший президент США Барак Обама с супругой Мишель, генеральный директор Google Сундар Пичаи, группа BTS из Южной Кореи и певица Леди Гага.

Также будут “особые выступления” от Алиши Киз, Келли Роуленд, Керри Вашингтон, Chloe X Halle, Зендея, Dude Perfect, The Try Guys и других звезд.

Точную программу праздника озвучат 17 мая.

Кроме того, 15 мая свой онлайн-выпускной проведет соцсеть Facebook. В мероприятии примут участие Опра Уинфри, Дженнифер Гарнер, Lil Nas X, Jones Brothers и Майли Сайрус.