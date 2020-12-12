В канун нового года, 31 декабря, YouTube устроит масштабную вечеринку под названием "Hello 2021" с участием самых популярных звезд.

Об этом пишет People.

Виртуальное шоу для Северной и Южной Америки представит захватывающие выступления Деми Ловато, Дуа Липы, Джей Бэлвина, YG, Карола Джи и Кейна Брауна.

В мероприятии также примут участие RuPaul, Мэттью МакКонахи, Эмма Чемберлена, Ларрей, Маркес Браунли, Dude Perfect, Брэд Мондо, ZHC и Dolan Twins.

“Поскольку мир проходит через чрезвычайно сложный год, YouTube будет использовать свой глобальный охват, чтобы отметить надежду и ожидания 2021 года. Мы с нетерпением ждем возможности закрыть книгу о 2020 году и устроить всемирный праздник, которым наше сообщество YouTube сможет спокойно наслаждаться дома “, – заявила руководитель YouTube по оригинальному контенту Сюзанна Дэниелс.

Кроме того, YouTube также проведет “Hello 2021” в Великобритании, Корее, Японии и Индии. В каждом из этих шоу примут участие звезды из этих регионов.