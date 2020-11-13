В этом году YouTube впервые за 10 лет не будет выпускать традиционный Rewind с итогами 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Twitter-аккаунте.

Компания отметила, что 2020 год “был другим”.

“Мы знаем, что так много хорошего, что произошло в 2020 году, было создано вами. Вы нашли способы поднять настроение людям, помочь им справиться с происходящим и рассмешить их. Вы действительно сделали тяжелый год лучше”, – заявили в YouTube.

При этом, конкретную причину отказа от Rewind компания не сообщила.

По данным The Verge, компания выпускала ролики Rewind с 2010 года. Однако видео 2018 года стало самым ненавистным роликом в истории YouTube и установило рекорд по дизлайкам.