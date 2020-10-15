Об этом сообщает издание Vice.

На днях Джеймс Хобсон, инженер и популярный блогер из Канады, известный под ником the Hacksmith, выпустил очередное видео из серии “Сделай это реальным”. В этой серии роликов Хобсон и его команда пытаются превратить предметы из научно-популярных книг, фильмов и т.д. в реальность.

На этот раз он сделал настоящий световой меч, используя пропан, сжигаемый при температуре около 4000 градусов по Фаренгейту. Работает это так: газ подается через трубку из баллона в рюкзаке в сопло, похожее на оружие джедаев. После чего, соединяясь с воздухом, пропан воспламеняется. В итоге получается световой меч, способный прорезать сталь.

Блогер и его команда экспериментировали с тем, как луч может менять цвета. Например, если добавить хлорид натрия, плазма становится синей; от добавления борной кислоты становится зеленой, а с хлоридом стронция — красной.

Построить такую ​​же конструкцию, но без рюкзака, пока невозможно, отмечает Хобсон. Для этого нужна большая батарейка, которая будет выдавать больше энергии, чем АЭС. Изготовление этой конструкции с рюкзаком обошлось в 4 тысячи долларов.