Об этом пишет NME.

В новый альбом вошли 13 песен, среди которых – “Strawberry Lipstick”, “God Save Me, But Don’t Drown Me Out”, “Cotton Candy” и “Mars”.

Первый альбом звезды поп-рока “21st Century Liability” 2018 года был головокружительным. Череда потрясающих коллабораций с Bring Me The Horizon, Хэлси и Machine Gun Kelly, показала, что YUNGBLUD бесстрашен перед лицом мейнстрима, а его гиперактивное живое шоу предоставило людям безопасное пространство, чтобы испытать разнообразные эмоции.

Альбом “Weird!” – это плейлист для самостоятельного роста. Но это не значит, что все стало размытым, поскольку YUNGBLUD курсирует между разными эмоциями с радостной усмешкой. Он не пытается быть идеальным, но новая пластинка полная стадионных амбиций.

В основе каждого трека лежит послание о вере в себя и о доверии своему собственному выбору, поскольку Харрисон намеревается вдохновить своих поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YUNGBLUD (@yungblud)