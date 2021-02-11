12 февраля начинается Китайский новый год, традиции празднования которого сильно отличаются от всем нам привычных. 2021 будет годом Белого Металлического Быка.

#Буквы рассказывают, как празднуют Новый год в Китае.

Когда именно празднуют Новый год

Дата празднования ежегодно меняется и приходится на второй новый месяц после зимнего солнцестояния 21 декабря. Обычно Новый год в Китае встречают в период между 21 января и 20 февраля.

В этом году он начнется 12 февраля и продлится до 18 февраля.

Для китайцев это будет 4719-ый год.

История Китайского Нового года

Китайский новый год, или Праздник весны (Чуньцзе), имеет длинную историю.

Древний Китай был страной преимущественно земледельцев, поэтому именно завершение сельскохозяйственных работ, подготовка к новому сезону, приближение весны имели для крестьян большое значение.

Кроме того, китайцы в праздновании Нового года видят определенный символизм – начало новой жизни и полное обновление мира.

А относительно самого Нового года у китайцев существует легенда.

Она рассказывает о страшном рогатом чудовище по имени Нянь, который жил в морских глубинах и выходил на сушу раз в год, чтобы разорить окрестные села и забрать с собой всех, кто не успел спрятаться.

Так продолжалось долгое время, пока китайцы совершенно случайно не узнали, что Нянь боится красного цвета и громкого шума.

Отсюда и пошла традиция украшать улицы и дома красными фонарями, запускать фейерверки и взрывать петарды, отпугивая Няня и других злых духов.

Как празднуют Новый год?

В этом году из-за пандемии празднование, очевидно, будет другим. Во многих странах до сих пор действуют ограничения на собрание людей крупными компаниями.

Перед Новым годом китайцы обычно возвращаются в свои дома, чтобы провести это время в кругу семьи. Из-за пандемии коронавируса не все смогут это сделать. Кроме того, некоторые страны требуют от путешественников пройти тестирование на COVID-19 и даже сделать прививку.

Перед началом празднования китайцы тщательно убирают квартиру, потому что после наступления Нового года это делать запрещено, чтобы не вымести из дома счастье и благополучие.

Обычно на несколько дней приостанавливают работу школы, магазины и некоторые предприятия, чтобы люди имели возможность провести время с семьей. Часто не работает даже почта. Поэтому это стоит учесть, если заказывать посылки из Китая.

В этот период китайцы едят много вкусной еды, например, суп с лапшой, который должен принести счастье на весь год.

На праздник китайцы дарят подарки, но не только родным, но и коллегам или соседям. Традиционным подарком являются деньги, которые кладут в хунбао – конверт с красной бумаги.

В течение недели китайцы устраивают маскарадные гуляния, одевают костюмы дракона и запускают громкие фейерверки и салюты.

Улицы городов украшают красными фонариками, появляются ярмарки с угощениями. Китайцы посещают буддийские храмы, где молятся об удаче.

Что нельзя делать?

Нельзя жаловаться на свою судьбу, сплетничать, оскорблять или конфликтовать.

Китайцы считают, что в этот период лучше не делать операций (кроме экстренных).

Не стоит давать деньги в долг.

Где еще празднуют Китайский Новый год?

В странах, где проживает много китайцев – Сингапуре, Малайзии, – некоторые компании дают китайским сотрудникам выходные, чтобы они имели возможность поехать домой.

А еще этот праздник популярен в Юго-Восточной Азии – Вьетнаме, Лаосе, Таиланде.