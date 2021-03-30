Видео появилось на Youtube-канале компании.

В ярком ролике создатели сериала раскрыли, что премьера состоится 20 июня. Фанов удивлять невероятными сюжетными поворотами. Герои будут соревноваться с гигантским насекомым, инопланетными существами и со своими клонами.

В пятом сезоне покажут 10 эпизодов.

Справка. “Рик и Морти» – американский анимационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармони. Премьера первого сезона состоялась в декабре 2013 года. Предыдущий, четвертый сезон шоу состоял из двух частей. Первые пять серий увидели свет в ноябре 2019 года, а остальные пять – в мае 2020 м. Пока неизвестно, будут ли разделять новый сезон на части.