Фото опубликованы в Instagram Ландау.

Как сообщалось ранее, весной съемки сиквелов “Аватара” были прекращены из-за карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. 2 июня режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау прилетели в Новую Зеландию для продолжения съемок фильма “Аватар-2”.

На новых кадрах со съемки можно увидеть актрису Сигурни Уивер, работающую над подводными сценами.

Продюсер отметил, что Уивер никогда не избегает экшн-сцен и выполняет их сама.

Напомним, сиквелы к фильму “Аватар” в 2009 году должны быть завершены до конца 2020 года, при этом работа над четырьмя фильмами ведется одновременно. Сейчас дата выпуска “Аватар-2” — 17 января 2021, а следующие фильмы выйдут в декабре 2023, декабре 2025 года и декабре 2027.

Компания Weta Digital из Веллингтона продолжит работу над визуальными эффектами для фильмов, бюджет которых, как сообщается, составляет 1,65 миллиарда новозеландских долларов (1 млрд долларов).