Кадры опубликовало издание Empire.

На снимках можно увидеть персонажей Пола Атрейдеса в исполнении Тимоти Шаламе, Чани в исполнении Зендаи Коулман, герцога Атрейдеса в исполнении Оскара Айзека и других.

В комментарии изданию Тимоти Шаламе рассказал о процессе съемок, которые проходили в пустыне Вади-Рам и, по его словам, были довольно необычными.

“Не было зеленого экрана или чего-то подобного — это одна из удивительных вещей в фильме и книге. У нас были скетчи сцен. В Call Me By Your Name или Beautiful Boy (другие фильмы с участием актера — ред.) может быть нелогично видеть раскадровки, потому что тогда, возможно, вы ограничиваете себя на основе ракурса камеры или чего-то еще. Здесь все наоборот, потому что в эпизоде, в котором за тобой гонится песчаный червь… Я никогда не мог себе этого представить”, — рассказал автор.

“Дюна” — один из самых известных научно-фантастических романов XX века, написанный американским писателем Фрэнком Гербертом в 1963-1965 годах. Работа Вильнева — третья экранизация “Дюны”. Ранее по мотивам романа были сняты мини сериал “Дюна Фрэнка Герберта” (2000 г.) и фильм “Дюна” (1984) Дэвида Линча.

События в “Дюне” разворачиваются в далеком будущем. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) берет под свое управление пустынную планету Арракис, единственный источник редчайшего и крайне ценного вещества. Это вещество, действуя подобно наркотикам, продлевает жизнь человека и существенно улучшает умственные способности. Обладание этим веществом гарантирует господство во вселенной. По сюжету сын герцога, юный и талантливый Пол должен отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить своей семье власть на ней.

Стоит отметить, что релиз фильма запланирован на 18 декабря. Сейчас работы над фильмом, несмотря на пандемию, продолжается.