З’явилися перші кадри «Попелюшки» з гендерно-нейтральною феєю у виконанні Біллі Портера

Кінокомпанія Sony показала Перші кадри з сучасної інтерпретації "Попелюшки" з актором Біллі Портером в ролі феї-хрещеної.

Знімки опублікували американські видання Entertainment Weekly та Deadline.

Так, Sony показала головну героїню, принца і гендерно-нейтральну фею-хрещену у виконанні Біллі Портера.

Сам Портер зазначив, що картина стане “класичною казкою для нового покоління”.

Роль Попелюшки виконала кубино-американська співачка Каміла Кубеньо. Її коханим на екрані, принцом Робертом, став англійський актор Ніколас Голіцин (фільм “Красивий диявол”).

У 2015 році компанія Disney презентувала власну адаптацію класичної казки Шарля Перо.

Тепер вона вийде на Amazon Prime Video у вересні 2021 року.