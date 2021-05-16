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З’явилися перші кадри «Попелюшки» з гендерно-нейтральною феєю у виконанні Біллі Портера

Кінокомпанія Sony показала Перші кадри з сучасної інтерпретації "Попелюшки" з актором Біллі Портером в ролі феї-хрещеної.

Воскресенье, 16 мая 2021, 12:18

Фото: Sony

Знімки опублікували американські видання Entertainment Weekly  та Deadline.

Так, Sony показала головну героїню, принца і гендерно-нейтральну фею-хрещену у виконанні Біллі Портера.

Сам Портер зазначив, що картина стане “класичною казкою для нового покоління”.

Роль Попелюшки виконала кубино-американська співачка Каміла Кубеньо. Її коханим на екрані, принцом Робертом, став англійський актор Ніколас Голіцин (фільм “Красивий диявол”).

Фото: Sony

Фото: Sony

У 2015 році компанія Disney презентувала власну адаптацію класичної казки Шарля Перо.

Тепер вона вийде на Amazon Prime Video у вересні 2021 року.

  • Раніше у театрі Chanhassen Dinner Theaters, що в передмісті Міннеаполіса, ухвалили рішення скасувати постановку казки “Попелюшка”, оскільки акторський склад “занадто білий”.
Теги: кадри, Попелюшка, фея, фильм

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