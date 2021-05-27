У мережі з'явилося відео, як актриса Ліза Кудров і співачка Леді Гага співають легендарну пісню "Smelly cat" в спеціальному епізоді серіалу "Друзі".

Відео опублікував YouTube-канал Lady Gaga A Go Go.

Як раніше повідомив виданню Variety режисер “возз’єднання” “Друзів” Бен Вінстон, творці епізоду думали над декількома кандидатурами зірок, яких хотіли запросити, щоб виконати легендарну пісню з серіалу.

“Ми перебрали кілька імен, але погодилися, що Гага була б найкращим варіантом з них. За словами зірки, вона багато в чому асоціює і відчуває себе близькою з Фібі”, – сказав Вінстон.

У спецепізоді Ліза Кудров сидить в знаменитій кав’ярні Central Perk і співає “Smelly cat” в образі Фібі Буфе, як раптом туди заходить Леді Гага і пропонує заспівати дуетом, тому що це одна з її улюблених пісень.