Відео опублікував YouTube-канал Lady Gaga A Go Go.
Як раніше повідомив виданню Variety режисер “возз’єднання” “Друзів” Бен Вінстон, творці епізоду думали над декількома кандидатурами зірок, яких хотіли запросити, щоб виконати легендарну пісню з серіалу.
“Ми перебрали кілька імен, але погодилися, що Гага була б найкращим варіантом з них. За словами зірки, вона багато в чому асоціює і відчуває себе близькою з Фібі”, – сказав Вінстон.
У спецепізоді Ліза Кудров сидить в знаменитій кав’ярні Central Perk і співає “Smelly cat” в образі Фібі Буфе, як раптом туди заходить Леді Гага і пропонує заспівати дуетом, тому що це одна з її улюблених пісень.
- Новина про повернення культового серіалу “Друзі” приємно шокувала мільйонну армію фанів. Поки глядачі з нетерпінням чекають возз’єднання улюблених акторів, ЗМІ розкривають деякі подробиці. Детальніше читайте за посиланням.